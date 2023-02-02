بعد تنويه "الفيدرالي".. الذهب يحلق لأعلى مستوياته منذ 9 اشهر

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتنويه الفيدرالي بتراجع التضخم.

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1951.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل / نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1967.40 دولار.

وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، ويؤدي ضعف العملة الأمريكية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.17 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1009.69 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1665.82 دولارا.