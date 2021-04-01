بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان
Category: اقتصـاد
Date: 2021-04-01T06:48:36+0000
شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان، وذلك بعد يوم من تمرير الموازنة الإتحادية، وتثبيت سعر الدولار فيها عند 1450 ديناراً.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 146400 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء 145750 ديناراً عراقياً.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار امريكي
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار أمريكي
related
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان
Date: 2020-12-07 07:22:25
أرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان
Date: 2021-03-16 07:13:42
الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان
Date: 2021-01-18 07:12:34
اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع
Date: 2020-10-06 07:35:45
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان
Date: 2020-12-22 07:14:36
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان
Date: 2021-03-11 07:04:21
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل
Date: 2020-08-12 07:43:55
لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان
Date: 2021-02-25 07:28:04
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.