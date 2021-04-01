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بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-01T06:48:36+0000
بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/  أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان، وذلك بعد يوم من تمرير الموازنة الإتحادية، وتثبيت سعر الدولار فيها عند 1450 ديناراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 146400 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء 145750 ديناراً عراقياً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار امريكي

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار أمريكي

 

 

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