بعد تكدس المحلية.. البصرة تشدد رقابتها على الطماطم الإيرانية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن مجلس البصرة، يوم الخميس، عن تلقيه مناشدات من مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصول المحلي جراء استمرار الاستيراد.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران اتخذ إجراءات عاجلة تضمنت التواصل مع هيئة المنافذ الحدودية بهدف تشديد الرقابة على المنافذ وبضمنها منافذ إقليم كوردستان".

وأكد المجلس أن "السلطات في الإقليم تعهد باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي".

وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في 23 من الشهر الجاري، عن حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعما للمنتج المحلي في العراق.

وكشف عدد من المزارعين، في قضاء الزبير غربي البصرة، لوكالة شفق نيوز عن "تعرضهم للخسارة بعد إنفاق مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار، حتى مع خفض سعر بيع صندوق الطماطم (13كغم تقريباً) إلى 10 آلاف دينار، (أي سعر الكيلو الواحد بحدود 750 دينار)، لكن رغم هذا لا يوجد إقبال، وقد ينخفض سعر الصندوق أكثر ويصل إلى 8 آلاف دينار بسبب الاستمرار في إدخال المحصول من إيران وبيعه بأسعار أقل".

وبحسب الفيديو المرفق بالخبر، يعرض مسوقو الطماطم الصندوق الواحد بسعر خمسة آلاف دينار، أي ما يعادل 400 دينار للكيلوغرام الواحد.