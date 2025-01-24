بعد تصريحات ترامب عن الفائدة.. ارتفاع أسعار الذهب العالمي مع هبوط الدولار

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، ارتفاعاً طفيفاً مع هبوط الدولار بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2753.19 دولاراً للأونصة في الساعة 2028 بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعد وصول الأسعار الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، والتي كانت على بعد 26.72 دولاراً فقط من مستواها القياسي عند 2790.15 دولاراً والذي سجلته في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% عند التسوية إلى 2765 دولاراً، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد من جاذبية المعدن لدى حائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، إنه سيطلب من الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة على الفور، داعياً الدول الأخرى إلى فعل نفس الأمر.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 30.45 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 943.84 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 990.31 دولاراً.