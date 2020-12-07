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بعد تصاعد طيلة خمسة أسابيع.. انخفاض طفيف في أسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-07T05:33:39+0000
بعد تصاعد طيلة خمسة أسابيع.. انخفاض طفيف في أسعار النفط

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، يوم الاثنين، بعد أن حافظت على تصاعد متواصل طوال الأسابيع الخمسة الماضية، إلا أنها ما زالت قريبة من سعر 50 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 25 سنتًا، أو 0.51%، عند 49.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتًا، أو 0.51%، إلى 46.06 دولارًا للبرميل.

وأشارت إلى أن كلا الخامين القياسيين حققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق إدوارد مويا: "يبدو أن الإجراءات التقييدية لفيروس كورونا وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم تستعد لإبقاء أسعار النفط الخام ثقيلة على المدى القصير".

وأضاف مويا أن إيران متفائلة بأن الولايات المتحدة ستخفف القيود إذا عادوا إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

ومما أثر على الأسعار أيضًا، أضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الحادية عشرة في 12 أسبوعًا مع عودة المنتجين إلى لوحة البئر حتى مع خفض معظم الإنفاق هذا العام والعام المقبل.

ومما يزيد الضغط على أسعار النفط احتمال زيادة الإنتاج الإيراني في ثلاثة أشهر.

ومع ذلك ، فإن انتعاش الطلب السريع في الصين والتطورات في لقاحات فيروس كورونا حدت من خسائر الأسعار.

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