بعد تراكم الديون.. لبنان توقف شراء الفيول من العراق وتتجه نحو الكويت

شفق نيوز- بيروت

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي، يوم الأحد، أن لبنان أوقف شراء الفيول (النفط) من العراق لتراكم الديون عليها.

وقال صدي في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "لبنان كان يعتمد على النفط العراقي عبر 4 عقود متتالية، مبينا ان العراق قدم دعما كبيراً الى لبنان".

واضاف ان "العقد الأخير الذي ابرم مع العراق لشراء الفيول أضيف كدين جديد بقيمة مليار ومئتي مليون، ما لم يعد ممكنا الاستمرار فيه".

واشار الى ان "لبنان ابرمت عقدا جديدا مع الكويت، لتزويدنا بالوقود، موضحا أن باخرتين ستكون هبة وباخرتين بسعر السوق، أي بنصف القيمة، وستدفع من جباية المؤسسة".

وبين أن "زيادة ساعات التغذية مرتبطة بتحسن الجباية وإزالة التعديات، أما الاستدانة فلن تعود لأنها دين يحمل للمواطنين"، موضحا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان الإنتاجية، حاليا، تتراوح بين 8 و 10 ساعات من الإنتاج في المعامل الحالية

وكان مصدر لبناني مسؤول قد صرح في اب 2024 بـ"انزعاج" الحكومة العراقية من تصرف الدولة اللبنانية إزاء استمرار تمنّع مصرف لبنان عن صرف المستحقات العائدة لبغداد، كثمن للفيول الذي ترسله منذ فترة طويلة، لزوم تشغيل معامل الكهرباء.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحاً أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

والفيول هو نوع من الوقود يتم إنتاجه من النفط الخام بعد عمليات التكرير، ويُعتبر من المشتقات الثقيلة للنفط ويتميز بلزوجته العالية ودرجة احتراقه المرتفعة، ويُستخدم في الغالب كوقود في محطات توليد الكهرباء وفي السفن والمراجل الصناعية