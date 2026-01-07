بعد تراجع مؤقت.. الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 146350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.