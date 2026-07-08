بعد تراجع مستمر.. أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات، منهية بذلك سلسلة من الخسائر أمام الدينار العراقي، والتي استمرت لعدة أيام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجلا 153,650 دينارا عراقيّاً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 153,000 دينار سُجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً؛ حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، عاودت أسعار الدولار الارتفاع كذلك؛ إذ بلغ سعر البيع 153,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,600 دينار.