بعد تراجع أرباحها .. "أمريكانا للمطاعم العالمية" تعد العراق فرصة لتوسعة مجموعتها

شفق نيوز/ تراجعت أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" بنسبة 19% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية وانخفاض المبيعات في شهر آذار/مارس بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان، فيما تعتزم التوسع في السعودية ودخول السوق العراقية.

وقالت الشركة إن "إيراداتها ارتفعت فقط بنسبة 2.1% وعزت جانباً من النمو المحدود إلى انخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان، متوقعة تحسن الربحية الإجمالية في النصف الثاني من 2023، مع تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً.

واضافت، إنها "ترى أن المملكة العربية السعودية تمثل فرصة جذابة لتوسعة مجموعة مطاعمها، وإن العراق يمثل بدوره فرصة كمنطقة جديدة لإنشاء مطاعمها".