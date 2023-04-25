بعد تراجع الدولار .. أسعار الذهب ترتفع عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تراجع الدولار حيث يترقب المستثمرون الحذرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع لقياس حركة السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1،994.90 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش ، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3٪ إلى 2،005.00 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار ، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في تكساس تقلص في أبريل ، مما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لدورة تشديد سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتقوم الأسواق بتسعير فرصة 87.2٪ لرفع بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه 2-3 مايو. تميل زيادة أسعار الفائدة إلى إلقاء العبء على الذهب غير العائد ، حتى عندما يعتبر تحوطًا من التضخم.

وفي الوقت نفسه ، فإن المخاوف المتزايدة من أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تصل إلى حد ديونها في الأشهر المقبلة تدفع المستثمرين إلى تجنب بعض سندات الخزانة والتدفق في سندات الخزانة الأخرى أثناء بحثهم عن أماكن منخفضة المخاطر لإيداع النقود.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير ثقة المستهلك الأمريكي المقرر في وقت لاحق من اليوم ، إلى جانب مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، ومعدل النمو ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ، المقرر هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.14 دولارًا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1532.24 دولارًا.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1084.78 دولارا بعد هبوطه أكثر من 3 بالمئة في الجلسة السابقة.