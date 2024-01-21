بعد تراجع الدولار .. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد، (21 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 429 الف دينار، وسعر الشراء 425 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 399 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 395 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وانخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار أمس السبت 152200 دينار مقابل 100 دولار.