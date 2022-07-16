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بعد تراجعه عالمياً.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-16T09:23:47+0000
بعد تراجعه عالمياً.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في العراق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير مع تراجعه عالمياً، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 351 الف دينار، وسعر شراء 347 الفاً، فيما سجلت الاسعار الخميس ما قبل عطلة عيد الاضحى 358 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 314 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 310 ألاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف و 320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

 

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