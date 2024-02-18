بعد تراجعها إلى الصفر .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتصل الى أكثر من 40 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.425 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 34 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.459 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 43 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، بعدما لم تصدر أي كمية في الاسبوع الذي سبقة".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.999 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمتوسط 390 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من المكسيك بمعدل 294 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 201 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من كولومبيا كانت بمعدل 150 ألف برميل يوميا ، ومن البرازيل بمعدل 148 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 137 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 63 الف برميل يوميا ".

فيما لم تستورد أيضا أي كمية من روسيا.