بعد تراجعها صباحاً.. العقود الآجلة للنفط ترتفع وتتجه لمكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط عالمياً، مساء اليوم الجمعة، بعد تراجعها خلال جلسة تعاملات اليوم، وما تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار ميلتون على الطلب الأميركي مقابل اضطراب الإمدادات في حال هاجمت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية.

وتحولت العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع بعد أن تراجعت 29 سنتاً أو 0.4% إلى 79.11 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بعد تراجعها بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، بحسب شبكة "CNBC عربية".

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين 1% و2%.

هذا ووصل الإعصار ميلتون إلى محيط الأطلسي بعد أن عبر من خلال فلوريدا الأميركية وتسبب في مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء.

وقد يؤدي الدمار إلى تقليص استهلاك الوقود في بعض المناطق بأكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط الخام هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار احتمالات برد إسرائيل بضرب منشآت نفط إيرانية. ولم ترد إسرائيل بعد على الهجوم، وتراجعت أسعار النفط الخام وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.

ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن أي ضربة ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومباغتة".

وعلى جانب المعروض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج عاد إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي في البلاد، إذ بلغ 1.22 مليون برميل يومياً.