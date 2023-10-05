بعد تراجعات حادة.. أسعار النفط تتحرك اثر قرار أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 86.42 دولارا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 84.75 دولارا بحلول الساعة 0422 بتوقيت غرينتش.

وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة "ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات".