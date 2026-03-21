بعد تخفيف العقوبات..الهند تستعد لاستئناف شراء النفط الإيراني

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس شركات تكرير في أنحاء أخرى من آسيا اتخاذ خطوة مماثلة بعد أن رفعت واشنطن ​العقوبات مؤقتا للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر في قطاع ‌التكرير الهندي إن "المصافي ستشتري النفط الإيراني، وإنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع".

وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أقل بكثير من مستوردي النفط الآسيويين الكبار الآخرين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة قريبا العقوبات ​مؤقتا، ولم يتسن الاتصال بالحكومة الهندية بعد للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت عدة مصادر مطلعة إن "شركات تكرير آسيوية أخرى ​تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط".

وكان المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية سامان قدوسي، أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده لا تمتلك حالياً نفطاً خاماً عائماً أو فائضاً في الأسواق الدولية، معتبراً أن التصريحات الأميركية تهدف إلى التأثير النفسي في السوق وإعطاء انطباع بوجود إمدادات إضافية.

يشار إلى أن إدارة ⁠الرئيس دونالد ترمب أصدرت، أمس الجمعة، إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما على شراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

وينطبق ​الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات، في 20 آذار/ مارس أو قبله، على أن يتم ​تفريغه بحلول 19 نيسان/ أبريل، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.