بعد تخفيض نسبة المقدمة.. الرافدين يعلن تزايد الإقبال على شقق بسماية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الاثنين، ان فروعه شهدت إقبالا متزايدا للتقديم على شقق بسماية منذ اليوم الاول للمباشرة باستلام معاملات المواطنين وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المصرف تسلم العديد من معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسماية وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة إلى ١٠ بالمئة والتسديد ٢٥ سنة.

واوضح ان الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الأبيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.