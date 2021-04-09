بعد تخفيض المقدمة إلى 10%.. الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين، يوم الجمعة، أسعار الوحدات السكنية في مجمع بسماية بعد تخفيض قيمة قسط المقدمة إلى 10%.

ووجه المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز فروعه باستقبال معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسماية بدءا من يوم الاحد"، مشيرا الى ان "الفروع المشمولة بمنح قروض بسماية هي المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

وتكون أسعار شقق بسماية لمساحة ١٠٠ متر و ١٢٠ متر و ١٤٠ متر تكون كالتالي.

١- مساحه ١٠٠م

السعر /٧٥،٦٠٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪؜ والبالغه ٧،٥٦٠،٠٠٠ مليون

القسط الشهري / ٣٣٥،٦٦٤ الف دينار

٢- مساحه ١٢٠م

السعر /٩٠،٧٢٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪؜ والبالغه ٩،٠٧٢،٠٠٠ مليون

القسط الشهري/٤٠٢،٧٩٧ الف دينار

٣- مساحه ١٤٠م

السعر / ١٠٥،٨٤٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪؜ والبالغه

١٠،٥٨٤،٠٠٠

مليون دينار

القسط الشهري ٤٦٩،٠٩٣ الف دينار