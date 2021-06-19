بعد تخطيه الـ150 ألف دينار.. مستشار الكاظمي: لا تغيير بسعر صرف الدولار

شفق نيوز/ استبعد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، يوم السبت، تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في الفترة المقبلة، فيما أكد قدرة البنك المركزي بالسيطرة على سعر الصرف.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي يتدخل بشكل أوسع وبخطط قصيرة الأجل لفك الاختناقات في المعاملات النقدية والتحويلات المالية للسيطرة على ارتفاع أسعار الدولار امام الدينار العراقي".

وأضاف أن "البنك المركزي قادر على فرض سيطرته على تغيير سعر الصرف"، لافتا إلى أن "الارتفاع الأخير بسعر الصرف جاء بعد امتناع المواطنين من شراء العملة في بداية العام الجاري".

وبين صالح، ان "سعر الصرف ثابت بواقع 145 الف دينار عراقي لكل 100 دولار ولا يوجد أي تغيير بسعر في الفترة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ قيام الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، ليصل سعر صرف كل 100 دولار الى 145 ألف دينار، وتم تثبيت هذا السعر في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ومنذ ذلك الحين ولغاية الان لم يشهد سعر صرف الدولار استقراراً حيث استمر لمدة نحو ثلاثة أشهر دون سعر الصرف الرسمي، ليرتفع في الاشهر الاخيرة ويصل الى 151 الف دينار لكل 100 دولار.