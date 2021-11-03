بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.. الزراعة تمنع استيراد البطاطا

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، يوم الاربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من محصول البطاطا، مشدداً على ضرورة منع استيرادها او السماح لتهريبها الى داخل البلاد.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخفاجي "دعا الاجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الى منع دخول البطاطا التي تدخل عن طريق التهريب".

وأكد ان "الكميات المنتجة محليا من محصول البطاطا تكفي لتغطية الاستهلاك اليومي وتحقق الامن الغذائي ووصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الوصول الى مرحلة التصدير الى دول الجوار الاقليمي".

واشار الى ان "انتاج هذا المحصول الاستراتيجي بدء يتنامى ويزداد بوتيرة متصاعدة نتيجة دعم الوزارة من خلال حماية المنتج المحلي"، مؤكدا أن "معظم المخازن المبردة مملوءة بهذا المحصول وهذا جاء نتيجة حماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد وللعام الثاني على التوالي".

واوضح الخفاجي أن الوزارة "اعدت خطة بالتعاون مع عدد من المستثمرين لاجل ايجاد تعاقدات مع منتجي البطاطا الكبار بغية تصدير محاصيلهم الى دول الخليج، كما سهلت كل اجراءات التصدير".

واضاف ان "بوادر التصدير بدأت من خلال السماح بتصدير كميات من محصول البطاطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق ميناء ام قصر خلال الايام الماضية، فضلا عن تفاهمات ستجرى خلال الايام القادمة مع دول الجوار لفتح افاق مستقبلية لتصدير جميع المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة ومنها البطاطا".

ولفت الى ان هذا الامر "سيسهم بزيادة الانتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين مع اهمية تشديد اجراءات منع دخول هذا المحصول من المنافذ الحدودية كافة"، مؤكدا ان الوزارة "ومن خلال المتابعة اشرت عدداً من المنافذ الحدودية التي يدخل منها محصول البطاطا بكثرة خلال الايام الماضية".

ودعا الخفاجي الاجهزة الامنية والسيطرات والمنافذ الحدودية الى "تشديد عمليات منع دخول البطاطا المهربة لاجل حماية المنتج المحلي وتشجيع منتجي البطاطا على مواصلة الزراعة والانتاج، فضلا عن تعزيز ايرادات الدولة من العملة الصعبة وفتح افاق جديدة لامتصاص البطالة من خلال توفير فرص العمل، اضافة الى تحقيق الامن الغذائي للمواطنين، فضلا عن جعل القطاع الزراعي رقما مهما في الاقتصاد الوطني".