بعد تحسن بتجهيز الطاقة.. الكهرباء العراقية تعلن خسارة 5 آلاف ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، عن خسارة نحو خمسة آلاف ميغاواط من الطاقة بسبب نقص في الغاز المورد إلى محطات التوليد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد النجاح الملحوظ والتحسن الملموس الذي شهدته المنظومة الكهربائية بارتفاع إنتاجها بشكل إنعكس إيجاباً على ساعات التجهيز واستقرارها في أغلب محافظات العراق، عاودت أثار انحسار ونقصان إطلاقات الغاز المورد لتلقي بظلالها على الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج".

وبينت أن "الغاز المورد توقف عن المنطقة الجنوبية بالكامل، وقلّت إطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد، وبواقع اجمالي من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب".

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى "توقف محطات الصدر، والمنصورية، والرشيد، والتاجي، وجنوب بغداد، الغازيات، كما تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية، والخيرات، والنجيبية، وشط البصرة، والنجف، والحلة، الغازيات، وكذلك محطة الحيدرية رغم جاهزيتها الكاملة للعمل بطاقتها بعد إكمال صيانتها بوقت سابق".

وأكدت الوزارة أن ذلك "أفقد المنظومة إنتاج ما يقارب الخمسة الاف ميغاواط أثرت على ساعات التجهيز خلال اليومين الماضيين مع ذروة الأحمال وزيادة الطلب".