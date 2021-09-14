بعد تبوئه المرتبة الأولى .. العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر آب الماضي بعد أن تصدروا القائمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 50.6٪ في آب الماضي 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 الاف و866 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 2.729 من مبيعات المنازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 976 منزلًا، ثم انقرة بواقع 400 منزلا، مرسين بمبيعات 242 منزل واخيرا يالوفا بـ 233 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية آب 30 ألفا و849 منزلا للاجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 47.6%".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال آب وبعدد 911 منازل"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 900 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 451 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 313 منزلا، والكويت خامسا وبعدد 264 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعاود مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي ، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.