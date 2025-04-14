بعد تاريخ حافل بالأحداث.. بغداد تحيل "جبل أحد" إلى الاستثمار (صور)

شفق نيوز/ اكدت أمانة بغداد، يوم الاثنين، وجود نوايا للاستثمار في مبنى "المطعم التركي" الواقع في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، أن "عائدية المطعم التركي تعود إلى أمانة بغداد، ولا توجد حتى الآن معلومات كافية حول طريقة الاستثمار".

وأضاف الجنديل، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن المطعم التركي سيتم استثماره ليتحول إلى مستشفى وسط العاصمة بغداد".

واكتسب مبنى المطعم التركي أهميته عام 2019 حينما تحول من مبنى مهجور، يطل على المنطقة الرئاسية الخضراء في بغداد، إلى "حصن" ونقطة تجمع المحتجين خلال تظاهرات تشرين.

كما أطلق ناشطون وقتها على هذا المبنى تسمية "جبل أحد"، استعارة من معركة أحد، وذلك في إشارة إلى عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون.

ويعود إنشاء المبنى المؤلف من 14 طابقاً إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ أشرفت على بنائه شركة هندية وافتتح في العام 1983، ويحتوي على مرآب سيارات واسع في طوابقه السفلى، وامتلأت طوابقه الأخرى بالمحال التجارية لتشكل مركز تسوق كبير.

وتعرض المبنى لعمليات قصف عدة إبان الغزو الأمريكي عام 2003، أثرت على هيكله الأساسي، كما اتخذته عدة فصائل مسلحة مقراً لها قبل أن تستعيد القوات الأمنيةالسيطرةعليه.