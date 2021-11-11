بعد بلوغ انتاجه مليار برميل .. العراق يحقق 40 مليار دولار إيرادات مالية من حقل نفطي

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار يوم الخميس، وصول إنتاج حقل غرب القرنة الثاني الى مليار برميل.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان هذا اليوم من اهم الايام في تاريخ الصناعة النفطية، وان شركة لوك اويل لها دور كبير في أن يكون النفط المنتج في حقل القرنة الثاني وفق المواصفات.

واضاف ان شركة لوك اويل ساهمت في تأمين الإيرادات الى الدولة العراقية، وكانت الشركة صبورة جدا في محددات أوبك والبرامج التطويرية دليل على حرص الشركة على تطوير مشروع القرنة الثاني وهو وفر التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة النفط وشركة نفط البصرة مستعدان للتعاون مع شركة لوك اويل و أكدنا جدية وحرص الحكومة على ان تبقى لوك اويل شريك اساسي للعراق.

وتابع ان الشركة أضافت إلى إيرادات الدولة 40 مليار دولار منذ بداية عملها لغاية الآن.

من جانبه؛ قال مدير شركة لوك اويل فاغيت اليكبيروف خلال المؤتمر صحفي، إن إنتاج وصل إلى مليار برميل من حقل القرنة الثاني.

وأشار إلى أن بداية الشركة في الحقل كانت في عام 2009، وكانت منطقة مجهولة بالنسبة للشركة وبعد العمل من الاختصاصيين، وتم اكتشاف حقل اريدو داخل القرنة الثاني وهو يبلغ الاحتياطي أكثر من 7 مليار برميل، لافتا إلى أن عمل الشركة مستمر لكشف حقول أخرى داخل حقل القرنة الثاني، وان الشركة تعمل من خلال استخراج النفط لتطوير البنى التحتية بالعراق وبناء المستقبل.