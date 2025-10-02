بعد بلوغه أعلى مستوى .. الذهب يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025) بعد أن بلغت أمس أعلى مستوى لها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 772 الف دينار، وسعر الشراء 768 الفاً، فيما سجلت اسعار امس الاربعاء 775 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 742 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 738 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 770 الف دينار و 780 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 740 الفا و 750 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 820 ألف دينار، وعيار 21 بيع 783 ألفا، وعيار 18 بيع 670 ألف دينار .