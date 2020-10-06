سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد "بشارات" التواصل.. وضع اليد على مصير رواتب الموظفين في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-06T07:55:56+0000
بعد "بشارات" التواصل.. وضع اليد على مصير رواتب الموظفين في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان رواتب الموظفين في العراق لشهر ايلول مرتبطة بإقرار مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي.

يأتي ذلك تعليقاً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزارة المالية ستقوم بتوزيع رواتب شهر ايلول على الموظفين اليوم الثلاثاء أو يوم غد أكثر تقدير.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "وزارة المالية لم تتمكن من توزيع رواتب شهر أيلول خلال هذه الايام بدون تشريع القانون، فالوزارة لديها حالياً ترليوني دينار، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة الى اكثر من 3 ترليون دينار لسد رواتب الموظفين لشهر ايلول". 

واشار المصدر الى ان "وزارة المالية أوقفت رواتب شركات التمويل الذاتي الرابحة ايضا على الرغم من هذه الشركات بامكانها ان تغذي رواتب منتسبيها وقامت بمساواتهم مع دوائر التمويل المركزي".

ولفت انه "بامكان وزارة المالية الاقتراض مؤقتا من البنك المركزي وبموافقة البرلمان على ان تسدد لاحقا بعد تشريع قانون الاقتراض".

وطلبت وزارة المالية من الحكومة العراقية في 28 أيلول الماضي الموافقة على مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة ٢٠٢٠، بأمل عرضه للتصويت في البرلمان وتشريعه

يذكر ان العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض، وتسيير الحكومة العراقي إلى البرلمان قانوناً يمكنها من الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي.

 

 


related

نبأ غير سار للموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-09-22 08:30:32
نبأ غير سار للموظفين والمتقاعدين في العراق

المالية تنهي اجراءاتها .. رواتب الموظفين غدا

Date: 2020-06-30 22:31:38
المالية تنهي اجراءاتها .. رواتب الموظفين غدا

المالية النيابية تكشف تفاصيل سلم الرواتب الجديد لموظفي العراق

Date: 2019-11-25 13:59:14
المالية النيابية تكشف تفاصيل سلم الرواتب الجديد لموظفي العراق

إطلاق رواتب المتقاعدين في العراق

Date: 2020-09-30 12:45:22
إطلاق رواتب المتقاعدين في العراق

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

مبلغ فلكي.. كم يصرف العراق سنوياً رواتب للموظفين والمتقاعدين

Date: 2020-09-23 10:43:21
مبلغ فلكي.. كم يصرف العراق سنوياً رواتب للموظفين والمتقاعدين

هل تتوفر السيولة لرواتب الموظفين والمتقاعدين؟.. الرافدين يجيب

Date: 2019-11-03 06:54:10
هل تتوفر السيولة لرواتب الموظفين والمتقاعدين؟.. الرافدين يجيب

الحكومة تطمئن الموظفين والمتقاعدين وتعلن: سد عجز الموازنة الكبير سيكون بالاقتراض

Date: 2020-09-14 14:16:54
الحكومة تطمئن الموظفين والمتقاعدين وتعلن: سد عجز الموازنة الكبير سيكون بالاقتراض