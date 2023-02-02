بعد ايام من اجراء مصرفي.. الملك سلمان يعفي محافظ البنك المركزي السعودي

شفق نيوز/ أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكيا أعفى بموجبه محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وعين خليفة له.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأمر الملكي الذي جاء فيه: "يعفى (..) فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه".

وأضاف: "يعين (..) أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير".

وبعد إعفائه من منصبه تم تعيين المحافظ المقال للبنك المركزي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وكان البنك المركزي السعودي قرر منذ أيام رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.