بعد انهيارها.. إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

شفق نيوز- طهران

صوت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، يوم الأحد، على حذف 4 أصفار من العملة، عبر مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك.

ويقضي القانون بتحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.

يشار إلى أن القانون حذف الأصفار يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التضخم وتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية نتيجة العقوبات الاقتصادية، بحيث أصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 900 ألف ريال في السوق الموازية.