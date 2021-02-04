بعد انقطاعٍ 10 سنوات.. السكك العراقية تعاود نقل المشتقات النفطية من بيجي

شفق نيوز/ اعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الخميس، عن معاودة السكك الحديد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي وذلك بعد انقطاعٍ دام لعشر سنوات.

وقال الشبلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عقداً ابرم، اليوم، مع شركة توزيع المنتجات النفطية ينص على نقل المنتجات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة وبمعدل ١٠٠٠ متر مكعب يوميا قابل للزيادة حسب الطاقة الإنتاجية للمصفى من مستوعات التحميل في محطة الصمود في بيجي وبكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل بالسكك من قبل.

وأوضح الوزير الشبلي، أن هذا العقد الجديد سيزيد من حجم طاقة النقل وسيجعل السكك في مصاف الشركات الرابحة، مشدداً على مضاعفة الجهود في كل المفاصل واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل انسيابية عملية نقل المنتجات النفطية بواسطة الاحواض التخصصية من مواقع التحميل الى منصات التفريغ خدمة للصالح العام.

وأشار بيان الوزير الى ان هذا العقد الجديد وقع من قبل مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني الذي كان له الدور الفعال في ابرامه بفضل المتابعة الحثيثة والسعي الجاد بان تكون السكك من الشركات الرابحة من خلال تنوع المنافذ التسويقية بالاتفاق مع المؤسسات الحكومية باعتبار السكك ناقل وطني مثالي .

كما لفت الى ان الكوادر الهندسية والفنية في الشركة تمكنت من صيانة وتاهيل ١٠٠ حوض بالجهود الذاتية بالاضافة الى استيراد ٢٥٠ حوض جديد وصل منها لحد الان ٣٩ حوضا.