سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد انقطاعٍ 10 سنوات.. السكك العراقية تعاود نقل المشتقات النفطية من بيجي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-04T17:26:24+0000
بعد انقطاعٍ 10 سنوات.. السكك العراقية تعاود نقل المشتقات النفطية من بيجي

شفق نيوز/ اعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الخميس، عن معاودة السكك الحديد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي وذلك بعد انقطاعٍ دام لعشر سنوات.

وقال الشبلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عقداً ابرم، اليوم، مع شركة توزيع المنتجات النفطية ينص على نقل المنتجات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة وبمعدل ١٠٠٠ متر مكعب يوميا قابل للزيادة حسب الطاقة الإنتاجية للمصفى من مستوعات التحميل في محطة الصمود في بيجي وبكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل بالسكك من قبل.

وأوضح الوزير الشبلي، أن هذا العقد الجديد سيزيد من حجم طاقة النقل وسيجعل السكك في مصاف الشركات الرابحة، مشدداً على مضاعفة الجهود في كل المفاصل واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل انسيابية عملية نقل المنتجات النفطية بواسطة الاحواض التخصصية من مواقع التحميل الى منصات التفريغ خدمة للصالح العام.

وأشار بيان الوزير الى ان هذا العقد الجديد وقع من قبل مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني الذي كان له الدور الفعال في ابرامه بفضل المتابعة الحثيثة والسعي الجاد بان تكون السكك من الشركات الرابحة من خلال تنوع المنافذ التسويقية بالاتفاق مع المؤسسات الحكومية باعتبار السكك ناقل وطني مثالي .

كما لفت الى ان الكوادر الهندسية والفنية في الشركة تمكنت من صيانة وتاهيل ١٠٠ حوض بالجهود الذاتية  بالاضافة الى استيراد ٢٥٠ حوض جديد وصل منها لحد الان ٣٩ حوضا. 

 

related

البرلمان يمهل الحكومة "يومين" لإكمال التعاقد لتنفيذ ميناء الفاو ويكشف عن تدخلات

Date: 2020-12-13 13:41:14
البرلمان يمهل الحكومة "يومين" لإكمال التعاقد لتنفيذ ميناء الفاو ويكشف عن تدخلات

العراق يحصل على ممر ثالث لعبور اجوائه من قبل شركات طيران بين اسيا واوربا

Date: 2019-09-13 21:22:07
العراق يحصل على ممر ثالث لعبور اجوائه من قبل شركات طيران بين اسيا واوربا

نائب يكشف عن تفاصيل عقد وزارة النقل مع شركة هوليدي بغداد وشبهات الفساد حوله

Date: 2019-11-19 17:53:20
نائب يكشف عن تفاصيل عقد وزارة النقل مع شركة هوليدي بغداد وشبهات الفساد حوله

النقل: عازمون على المضي بإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو الكورية

Date: 2020-12-17 17:01:13
النقل: عازمون على المضي بإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو الكورية

العراق يعلن فتح خط نقل بري مع روسيا

Date: 2020-02-04 17:53:03
العراق يعلن فتح خط نقل بري مع روسيا

النفط تعلن انتهاء عملية إبطال "اللغم" البحري والنقل تؤكد استمرار عمل الموانئ

Date: 2021-01-02 15:07:48
النفط تعلن انتهاء عملية إبطال "اللغم" البحري والنقل تؤكد استمرار عمل الموانئ

القيارة تشهد حدثاً اقتصادياً مهماً لأول مرة منذ 16 عاماً

Date: 2020-02-15 19:31:30
القيارة تشهد حدثاً اقتصادياً مهماً لأول مرة منذ 16 عاماً

العراق بصدد إعداد جدوى لتصدير البضائع الصينية من أراضيه الى أوروبا

Date: 2021-01-10 11:23:12
العراق بصدد إعداد جدوى لتصدير البضائع الصينية من أراضيه الى أوروبا