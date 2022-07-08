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بعد انقطاع دام لأشهر .. إيران تعيد إمداد العراق بالكهرباء عبر خط ديالى

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-08T13:01:55+0000
بعد انقطاع دام لأشهر .. إيران تعيد إمداد العراق بالكهرباء عبر خط ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن عودة الخط الإيراني للعمل مجدداً بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر، مبينا أن معدل التجهيز سيرتفع الى نحو 20 ساعة يومياً في المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خط ديالى – ميرساد 400 ميغاواط عاد الى الخدمة مجدداً و بطاقة 300 ميغاواط حالياً بعد اتفاق الجانبين العراقي والإيراني بشأن الديون والمشاكل المالية بين الجانبين، وذلك بعد انقطاع دام لنحو 7 اشهر".

واضاف المصدر أن "خط ديالى - ميرساد سيرفد المنظومة الوطنية وسيرفع تجهيز الكهرباء في ديالى من 18- 20 ساعة".

وتعاني ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو لعدم سداد أجورها من قبل الجانب العراقي، إلى جانب قلة تجهيز الطاقة من محطات المنظومة الوطنية.

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