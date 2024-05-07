بعد انقطاع دام لسنوات .. انعقاد الدورة الثالثة من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق وامريكا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء ، عن عقد اجتماعات الدورة الثالثة من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في العاصمة واشنطن بعد انقطاع دام لأكثر من تسع سنوات.

وترأس الاجتماعات عن الجانب العراقي الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد وعن الجانب الامريكي مكتب التمثيل التجاري .

ونقل بيان صادر عن التجارة اليوم، عن حميد قوله ان الاجتماع ناقش العديد من المحاور اهمها القطاع الزراعي والتقييس والسيطرة النوعية والنظام المالي والگمارگ وتسجيل الشركات وحقوق الملكية الفكرية وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية والقطاع الصحي والتعاقدات الحكومية .

وأشار انه تم التأكيد خلال الاجتماعات ان الحكومة العراقية منفتحة على الاطراف كافة، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد تعتبر من الاولويات التي يتم العمل عليها ، وان العراق مستعد لمناقشة اي مقترح يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين .

من جانبه ابدى الجانب الامريكي اهتمامه البالغ بالمواضيع المطروحة وتثمينه للاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة العراقية .