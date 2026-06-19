بعد انفراج أزمة هرمز.. رسو ناقلتين في ميناء البصرة لتحميل 2.3 مليون برميل نفط

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر مسؤول في الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، عن رسو ناقلتين نفطيتين عملاقتين في ميناء البصرة النفطي، للمباشرة بتحميل شحنات كبيرة من الخام، وذلك في أولى علامات عودة الحركة الملاحية إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الناقلة الأولى (Lucia) رست على الرصيف رقم (1)، فيما رست الناقلة الثانية (Romania) على العوامة النفطية الثالثة"، مبيناً أن "الناقلتين بدأتا بالفعل إجراءات تحميل شحنة إجمالية تبلغ مليونين و300 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير".

وبدأت السفن والناقلات المحملة بالنفط والغاز، والتي كانت عالقة في منطقة الخليج، بالتدفق والخروج تتابعاً من مضيق هرمز، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوم الأربعاء الماضي، والذي أنهى أسابيع من التوتر الدبلوماسي والأمني في الممر المائي الأهم عالمياً.