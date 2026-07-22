بعد انسحاب لوك أويل.. شيفرون تقترب من تطوير حقل غرب القرنة/2

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، يوم الأربعاء، إحراز تقدم في المفاوضات مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير حقل غرب القرنة/2، مؤكدة عدم وجود معوقات أمام إبرام العقد النهائي، فيما أشارت إلى استمرار شركة توتال إنرجي بتنفيذ مشاريعها النفطية والكهربائية في المحافظة.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن الشركة ستتولى إدارة حقل غرب القرنة/2 لمدة ستة أشهر بصورة مؤقتة، بعد انسحاب شركة لوك أويل الروسية، لحين استكمال المفاوضات مع شركة شيفرون.

وأضاف أن الجانبين وقعا ثلاث اتفاقيات تتعلق بسرية المعلومات، والجوانب الفنية، ونقل بيانات الحقل، مع الاستعداد لتوقيع اتفاقية رابعة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن إجراءات الدفعة المقدمة، البالغة نحو 200 مليون دولار، ما تزال قيد الاستكمال، بالتزامن مع توفير ضمان من وزارة النفط لمعالجة أي التزامات مالية محتملة، مؤكداً أن المفاوضات تسير بانسيابية تمهيداً لتوقيع العقد النهائي الذي يمنح شيفرون مسؤولية تطوير وإدارة الحقل.

وفي سياق متصل، أشار عبد الكريم إلى أن شركة توتال إنرجي تواصل تنفيذ مشروع تطوير حقل أرطاوي، مستهدفة رفع إنتاجه إلى 210 آلاف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، بعد زيادة الإنتاج إلى 120 ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الشركة تواصل أيضاً تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب والطاقة الشمسية، فيما دخل مشروع الكهرباء مرحلة الإنتاج بقدرة 250 ميغاواط، مع خطط لرفعها تدريجياً إلى ألف ميغاواط دعماً للشبكة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن، خلال زيارته إلى واشنطن، إجراء مباحثات مع شركة شيفرون الأميركية بشأن فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي، في إطار مساعي الحكومة لاستقطاب الشركات العالمية الكبرى وتوسيع استثماراتها في تطوير الحقول النفطية.

وتسببت العقوبات الأميركية على روسيا، في عرقلة قدرة لوك أويل على إدارة عملياتها الدولية بما في ذلك حقل غرب القرنة، وهو من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يوفّر قرابة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ونحو 10 بالمئة من إنتاج العراق.