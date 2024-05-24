بعد انخفاض.. أسهم "وول ستريت" ترتفع وتتجه لإنهاء الأسبوع على تباين

شفق نيوز/ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال بداية التداولات، الجمعة، لتتعافى بعد إغلاقها منخفضة في الجلسة السابقة بسبب إشارات إلى استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما أعاد حالة من الحذر بشأن السياسة النقدية قبل عطلة طويلة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 23.97 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 39089.23 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بمقدار 13.61 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 5281.45 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 50.76 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 16786.79 نقطة.

وخلال بداية التداولات، الخميس، ارتفع المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500"، الخميس، على ارتفاع بدفعة من مكاسب قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، بعد أن توقعت إنفيديا تحقيق إيرادات قوية، مما رسخ تفاؤلا لدى المستثمرين بشأن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة إنفيديا بأكثر من 9 بالمئة في بداية التداولات، بعد أن توقعت الشركة عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات معتمدة في ذلك على طلب ضخم لرقائق تصنعها من شركات بدأت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن خطتها لتقسم الأسهم.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص اثنين بالمئة.

إلا أن المؤشرات الأميركية أنهت التداولات على تراجع، الخميس، وذلك بعد أن أعلنت المصانع الأميركية ارتفاع أسعار مجموعة من المدخلات، مما يشير إلى أن تضخم أسعار السلع قد يرتفع في الشهور المقبلة.