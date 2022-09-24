بعد انخفاض النفط .. خبير اقتصادي يحذر: العراق يقترب من منطقة الخطر

شفق نيوز/ حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، من تأثير الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط على النفقات العامة في العراق.

جاء ذلك في بيان أصدره الخبير تحت عنوان "العراق يُلدغ من ذات الجحر عدة مرات".

وقال المرسومي في بيانه إن "انخفاض سعر النفط الى ٨٦ دولارا للبرميل يعني ان العراق اصبح قريبا من منطقة الخطر".

وأوضح أن العراق يحتاج الى سعر ٨٠ دولارا للبرميل وصادرات تصل ٣.٣ ملايين برميل يوميا لكي يحصل على إيرادات نفطية تصل الى ١٤٠ ترليون دينار تكفي مع الإيرادات غير النفطية لتغطية متطلبات النفقات العامة التي ارتفعت بمقدار ٢٥ تريليون دينار هذا العام نتيجة لتشريع قانون الأمن الغذائي".

وأغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، مع انخفاض اسعار النفط عالميا اثر رفع البنك الفدرالي الأمريكي الفائدة مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي عالمي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 2.62 دولاران ليصل إلى 79.10 دولارأً، إلا انه سجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.06 دولارات، بما يعادل 4.22%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض من يوم أمس الجمعة بمقدار 4.31 دولارات ليصل الى 86.15 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.2 دولارات او ما يعادل 5.69 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة بمقدار 4.75 دولارات ليصل الى 78.74 دولاراً للبرميل، الا انه سجل خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 6.37 دولارات او ما يعادل 7.48% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط مع تخوف المستثمرين من الركود الاقتصاد في العالم، وارتفاع الدولار بشكل كبير.