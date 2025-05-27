بعد انخفاض الصباح.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر الدولار سجل عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كان في ساعات الصباح 140350 ديناراً.

وفي الأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 141750 ديناراً، وسعر الشراء 139750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فسجل سعر البيع 140900 دينار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.

وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

ونفى عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تكون إجراءات الحكومة وراء انخفاض سعر صرف الدولار، مؤكداً لوكالة شفق نيوز، أن التراجع يعود لكساد التجارة، وتوقف المشاريع، وتأخر مستحقات المقاولين، إضافة إلى انخفاض الطلب في السوق الموازي نتيجة التوتر الشعبي.