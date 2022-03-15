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بعد انخفاضه عالميا.. انخفاض كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-15T09:55:03+0000
بعد انخفاضه عالميا.. انخفاض كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الثلاثاء (15 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 406 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و 410 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365  ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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