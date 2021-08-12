بعد انخفاضها في إقليم كوردستان.. ارتفاع ملحوظ بصادرات إيران إلى جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلن روح الله غلامي مدير عام جمارك محافظة ايلام في إيران، عن زيادة حجم الصادرات المارة عبر معبر مهران إلى المدن العراقية بأكثر من 260٪.

وقال غلامي، "سجلنا خلال الأربعة أشهر الأخيرة تصدير سلع بحجم ٥٩٤ ألف طن من حدود مهران إلى العراق بقيمة ٢٩١ مليون دولار.

كما لفت إلى أن المعبر سجل زيادة كبيرة بحجم التصدير إلى العراق، حيث بلغ ما نسبته 263٪، متوقعاً أن يصل حجم التصدير إلى العراق مع نهاية السنة الإيرانية- في آذار مارس المقبل- إلى ملياري دولار.

وكان محمد حسن مدير شركة السيطرة النوعية في معبر "برويزخان" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان أعلن يوم الخميس انخفاض الحركة التجارية بين الإقليم وإيران بنسبة قاربت 70%.

وعزا ذلك إلى فتح العراق منافذه الحدودية أمام إيران، مع غياب السيطرة النوعية للحكومة الاتحادية بما يتعلق بالتعرفة الجمركية والتعامل مع الشاحنات وهذا ما يجعل تكلفة الاستيراد في تلك المنافذ أقل من مثيلاتها في إقليم كوردستان.