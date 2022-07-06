بعد انخفاضها الثلاثاء.. أسعار النفط تنتعش من جديد مع مخاوف الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط عودة مخاوف الإمدادات إلى الواجهة رغم المخاوف حول الركود العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 1.04 دولار 1.01 بالمئة إلى 103.81 دولارات للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت 9.5 بالمئة يوم أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس/ آذار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 99.98 دولاراً للبرميل، مرتفعًا 0.48 سنتاً، بعد أن أغلق دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/نيسان.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم أمس الثلاثاء إن الصناعة "تحت الحصار" بسبب سنوات من نقص الاستثمار، مضيفا أنه يمكن تخفيف النقص إذا سمح بإمدادات إضافية من إيران وفنزويلا.

كما حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن الاقتراح الياباني للحد من سعر النفط الروسي عند حوالي نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير في النفط في السوق ودفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

من ناحية أخرى، تدخلت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، لإنهاء إضراب في قطاع البترول أدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز ، منهية بذلك جمودًا كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن الركود في إلقاء العبء على الأسواق. وفقًا لبعض التقديرات المبكرة، ربما يكون أكبر اقتصاد في العالم قد تقلص في الأشهر الثلاثة من أبريل نيسان حتى يونيو/حزيران، سيكون هذا هو الربع الثاني على التوالي من الانكماش.