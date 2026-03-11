بعد اليابان.. ألمانيا تسحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية

شفق نيوز- برلين

أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء، بأن ألمانيا تعتزم سحب كمية غير محددة من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على خلفية التطورات المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار الوقود.

ووفقاً لتلك الوسائل، فإنه سيتم سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد المتاحة للاستخدام في حالة حدوث أزمة.

وأدى تصعيد الحرب إلى توقف الشحن عبر مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يومياً، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يومياً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أن بلادها ستبدأ باستخدام احتياطاتها النفطية اعتباراً من الاثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود وضمان استقرار الإمدادات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة العالمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من انقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.