بعد الغاز.. قطر للطاقة توقف إنتاج صناعات كيماوية وبتروكيماوية

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت قطر للطاقة، يوم الثلاثاء، إيقاف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر.

وأوضحت الشركة أن "قرار الإيقاف يشمل عدداً من المنتجات، من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إضافة إلى منتجات تحويلية أخرى"، من دون الكشف عن المدة الزمنية المتوقعة لهذا الإجراء أو أسبابه التفصيلية.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلانها إيقافا مؤقتا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في بعض مرافقها، كإجراء احترازي عقب تصاعد التهديدات في منطقة الخليج وتأثر حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، لا سيما مع توسع نطاق العمليات العسكرية واقترابها من خطوط الإمداد الرئيسية.