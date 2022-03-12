بعد العقوبات .. روسيا تتحرك على الهند للإستثمار بالنفط والغاز

شفق نيوز/ حثت روسيا الهند على تعميق استثماراتها في قطاع النفط والغاز في الدولة المتضررة من العقوبات ، وهي حريصة على توسيع شبكات مبيعات الشركات الروسية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

ويواجه الاقتصاد الروسي أعمق أزمة له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، حيث يفرض الغرب عقوبات صارمة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وشجع بعض الحلفاء الغربيين الهند على إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا ، بعد أن امتنعت نيودلهي عن التصويت ضد موسكو ، مورد الأسلحة منذ فترة طويلة ، في الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، في بيان شاركته السفارة الروسية في الهند في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ، إن "صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية إلى الهند اقتربت من مليار دولار ، وهناك فرص واضحة لزيادة هذا الرقم".

وقال نوفاك لوزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري: "نحن مهتمون بزيادة جذب الاستثمار الهندي إلى قطاع النفط والغاز الروسي وتوسيع شبكات مبيعات الشركات الروسية في الهند".

وقال نوفاك إن روسيا تتوقع أن يواصل البلدان التعاون في الطاقة النووية المدنية ، بما في ذلك بناء وحدات جديدة في محطة للطاقة النووية في بلدة كودانكولام جنوب الهند.