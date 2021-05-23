بعد العطلة.. البورصة تتداول أسهم 32 شركة بقيمة مالية بلغت 22 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، في أول جلسة تداول له بعد العطلة عن تداول أسهم 32 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 42 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 32 شركة فيما لم تتداول أسهم 49 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 41 مليار و971 مليون 254 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 42 مليار و 363 مليون و 589 ألف دينار من خلال تنفيذ 436 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 587.72 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.03% عن إغلاقه ما قبل العيد".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كانت مدينة العاب الكرخ وبتغيير بلغ نسبته 8.55% يليها بغداد للنقل العام وبتغيير بلغ 8.47%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي تصنيع التمور وبتغيير بلغ -2.42 %، يليها الكندي لانتاج اللقاحات وبنسبة تغيير بلغ -2.30%".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.