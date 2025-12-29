بعد الظهر .. أسعار الدولار تقفز وتتجاوز 140 الفاً في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين ، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان للتجاوز 1400 دينار .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في الساعة الواحدة بعد الظهر في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 144400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 143900 عراقي مقابل 100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بصورة كبيرة، إذ بلغ سعر البيع 144200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.