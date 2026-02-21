بعد الطماطم .. العراق يُصدّر الكمأ للكويت وأسعارها تلتهب بالأسواق المحلية (صور)

شفق نيوز - الأنبار

يشهد محصول الكمأ خلال الموسم الحالي تراجعاً ملحوظاً في الكميات المعروضة في الأسواق المحلية بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مما رفع من أسعارها بشكل كبير داخل المحافظة التي تعد المصدر الأول للعراق لهذا النبات فضلا عن باقي المناطق والمدن في البلاد.

وبهذا الصدد يقول أبو محمد شعبان، أحد باعة الكمأ في سوق الرمادي الكبير، لوكالة شفق نيوز إن "الكمأ الموجود حالياً في السوق هو كمأ الغربية، إلا أن كمياته قليلة جداً مقارنة بالسنوات الماضية"، مبيناً أن "سعر الحجم الكبير يبلغ حالياً 80 ألف دينار عراقي، بعد أن كان في بداية الموسم يتراوح بين 120 إلى 130 ألف دينار".

وأضاف أن "الحجم الصغير يُباع بأسعار تتراوح بين 15 إلى 20 ألف دينار عراقي، بحسب الجودة والحجم"، لافتاً إلى أن الإقبال ما زال قائماً رغم ارتفاع الأسعار نسبياً.

وعزا شعبان سبب قلة الكمأ هذا الموسم إلى تصديره بكميات كبيرة إلى دول الخليج، ولا سيما الكويت، حيث يُباع هناك بأسعار أعلى، ما يدفع التجار إلى تفضيل التصدير على حساب السوق المحلية.

وأشار إلى أن استمرار التصدير بهذه الوتيرة قد يُبقي الأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في ظل محدودية المعروض وزيادة الطلب.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس الماضي، تصدير شحنة "كبيرة" تبلغ 1000 طن من محصول الطماطم إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.