بعد الضربة الإسرائيلية لإيران.. النفط يقفز والأسهم الأمريكية تهوي

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط، فجر اليوم الجمعة، بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، لتصل إلى 75 دولارا للبرميل، فيما تراجعت بالمقابل الأسهم الامريكية.

وقد بلغ سعر خام برنت أكثر من 75 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفع يوم أمس، ليلامس الـ70 دولارا، عقب التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة ضد إيران.

وبعد تنفيذ الضربة قبل نحو ساعة من كتابة الخبر، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مسجلة انخفاضا كبيرا.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، عن استهداف منشآة نطنز النووية الإيرانية، وكبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو، في كلمة له بعد بدء العملية العسكرية: "نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل فلقد بدأنا بعملية الشعب الأسد".

وأضاف "الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية".

وتابع "العملية العسكرية ضد إيران مستمرة حسبما تقتضي الحاجة"، مؤكدا "استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز".

وبين "استهدفنا كبار المسؤولين في البرنامج النووي".

وكانت مصادر أمنية أعلنت فجر اليوم، عن وقوع ضربات جوية استهدفت مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، عبر طائرات حربية إسرائيلية، في إطار تصعيد غير مسبوق بين الجانبين، فيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وبالتوازي مع الضربة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية "في جميع أنحاء دولة إسرائيل"، تحسباً لهجوم إيراني مضاد.

وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".