بعد الصينية.. MSC العملاقة تعود إلى أم قصر بعد غياب دام أشهر (صور)

شفق نيوز- البصرة

وصلت الباخرة العملاقة "MSC"، يوم الاثنين، إلى موانئ أم قصر في البصرة أقصى جنوب العراق، بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن الباخرة قدمت من دبي، ومن المقرر أن تحمل 96 حاوية جميعها مخصصة للتصدير وليست للاستيراد.

وأوضح أن الشحنات تتضمن مواد غذائية مثل التمور والمرطبات ومواد احتياطية تصدَّر من العراق إلى أسواق خارجية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أن ميناء أم قصر الشمالي استقبل أول سفينة شحن قادمة من الصين بشكل مباشر عبر مضيق هرمز بعد استئناف حركة الملاحة البحرية.

وذكرت أن السفينة "MV KSL XINYANG" رست في الميناء محملة بمواد ومعدات للقطاع النفطي وبضائع تجارية متنوعة بوزن إجمالي بلغ 29,720 طناً.

وتُعد شركة MSC (Mediterranean Shipping Company) واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، وتمتلك أسطولاً يضم قرابة ألف سفينة حاويات، وتدير شبكة نقل ولوجستيات واسعة تغطي مئات الموانئ في أكثر من 150 دولة.