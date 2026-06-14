بعد الصعود.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، تراجعاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجلا 154,600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس السبت 154,750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت تراجعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الصرف بالتزامن مع تداولات العاصمة، إذ بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 154,600 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 154,500 دينار.