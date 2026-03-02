بعد الصعود الكبير .. الدولار يتراجع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، وفي أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك بعد الإرتفاع الذي شهدته العملة الصعبة مقابل الدينار منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأحد 157000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154050 دينارًا مقابل 100 دولار.