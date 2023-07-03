بعد السعودية.. روسيا خفض تصدير النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ قررت الحكومة الروسية، يوم الاثنين، خفض صادراتها من النفط خلال شهر آب/ أغسطس المقبل بمقدار نصف مليون برميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، إن موسكو ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

وبين ان "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر آب/ أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية".

وارتفعت أسعار النفط الاثنين في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى آب/ أغسطس.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرياض ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً لشهر آخر ليشمل آب/ أغسطس المقبل.